Доброницкая Ганна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиОколо 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Доброницкий Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Доброницкий Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Доброницкая Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Доброницкий Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1769
Дочь: Доброницкая Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Доброницкий Фёдор Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1771