Доброницкая Ганна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоброницкая Ганна Ивановна

Доброницкая Ганна Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Около 1771

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1758

Муж: Доброницкий Фёдор Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Доброницкий Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Доброницкий Фёдор Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Доброницкая Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Доброницкий Фёдор Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.01.1769

Дочь: Доброницкая Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Доброницкий Фёдор Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Около 1771
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close