Цыганов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Ка
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичева Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Цыганова (Шаповал) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1983

Сын: Цыганов Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Цыганова (Шаповал) Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

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