Цыганов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичева Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Цыганова (Шаповал) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1983
Сын: Цыганов Виктор Валерьевич
Мать ребёнка: Цыганова (Шаповал) Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно