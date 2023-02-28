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Железникова Елена Георгиевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Железников Георгий

Мать: Сосненко-Железникова Светлана Анатольевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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