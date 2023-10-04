Кошелева Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1975
Сын: Кошелев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Кошелев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
1980
Отец ребёнка: Кошелев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
1982
Сын: Кошелев Константин Викторович
Отец ребёнка: Кошелев Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно