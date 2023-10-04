Кошелева Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1975

Сын: Кошелев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кошелев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
1980

Сын: Кошелев Артем Викторович

Отец ребёнка: Кошелев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
1982

Сын: Кошелев Константин Викторович

Отец ребёнка: Кошелев Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Виктор Сергеевич

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