Доронина Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Доронин Иван Иванович

Отец ребёнка: Доронин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Георгий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно