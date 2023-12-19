Онищенко Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Онищенко Федор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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