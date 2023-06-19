Прядкина (Подзолкина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
19.12.1907
Сын: Прядкин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович
Рождение ребёнка
10.02.1914
Сын: Прядкин Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович
Рождение ребёнка
01.04.1916
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно