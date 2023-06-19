Прядкина (Подзолкина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкина (Подзолкина) Анна Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Подзолкин Петр Петрович

Мать: Подзолкина Евдокия Тимофеевна

Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Прядкин Тихон Назарович

Рождение ребёнка
19.12.1907

Сын: Прядкин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович

Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович

Рождение ребёнка
10.02.1914

Сын: Прядкин Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович

Рождение ребёнка
01.04.1916

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Прядкин Тихон Назарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно