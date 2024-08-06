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Сысуев Василий Иванов

Место рождения

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

29.02.1876 ст.

Дата смерти

17.09.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876 ст.

Отец: Сысоев Иван Тихонов

Мать: Сысоева (Уракова) Анна Михайлова

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 77об.-78, №17)
Крещение
02.03.1876 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: того же починка [Русского Лебляка] Стефан Михайлов Ураков [дядя] Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 77об.-78, №17)
Смерть
17.09.1876 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 6 месяцев - от поноса. Запись в МК 1876 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 139об.-140, №53)
Похороны
19.09.1876 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1876 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 139об.-140, №53)

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