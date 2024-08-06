Сысуев Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения29.02.1876 ст.
Дата смерти17.09.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1876 ст.
Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 77об.-78, №17)
Крещение
02.03.1876 ст.
Восприемник: того же починка [Русского Лебляка] Стефан Михайлов Ураков [дядя] Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 77об.-78, №17)
Смерть
17.09.1876 ст.
В возрасте 6 месяцев - от поноса. Запись в МК 1876 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 139об.-140, №53)
Похороны
19.09.1876 ст.
Погребён на приходском кладбище. Запись в МК 1876 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 139об.-140, №53)