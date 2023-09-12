(Осокина) Просковья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осокина) Просковья Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

18.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1914

Сын: Васильев Николай Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1919

Сын: Осокин Василий Иванович

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович

Смерть
18.05.1957
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