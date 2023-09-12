(Осокина) Просковья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти18.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1914
Сын: Васильев Николай Иванович
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1919
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Осокин Иван Петрович
Смерть
18.05.1957