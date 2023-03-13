Лобанова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Лобановъ Прохоръ

Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Лобановъ Степанъ

Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лобанова Фекла

Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий

Узбекистан г.Ташкент
Рождение ребёнка
1785

Сын: Лобановъ Феофанъ

Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобановъ Леонтий

Смерть
1791
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан