Лобанова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Лобановъ Прохоръ
Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Лобановъ Степанъ
Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лобанова Фекла
Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий
Узбекистан г.Ташкент
Рождение ребёнка
1785
Сын: Лобановъ Феофанъ
Отец ребёнка: Лобановъ Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобановъ Леонтий
Смерть
1791