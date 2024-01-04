Бельгард (Жемчужникова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти07.07.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
09.07.1923
Дочь: Бельгард Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Бельгард Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1924
Дочь: Бельгард Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Бельгард Алексей Алексеевич
Германское государство
Рождение ребёнка
24.08.1929
Сын: Бельгард Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бельгард Алексей Алексеевич
Смерть
07.07.1974