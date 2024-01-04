Бельгард (Жемчужникова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельгард (Жемчужникова) Ирина Михайловна

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

07.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Буда-Жемчужников Михаил Александрович

Мать: Жемчужникова Ольга Аркадьевна

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
1922

Муж: Бельгард Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
09.07.1923

Дочь: Бельгард Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Бельгард Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
06.02.1924

Дочь: Бельгард Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Бельгард Алексей Алексеевич

Германское государство
Рождение ребёнка
24.08.1929

Сын: Бельгард Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бельгард Алексей Алексеевич

Смерть
07.07.1974
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