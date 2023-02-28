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Захаров Василий Стефанович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Захаров Стефан Тарасович

Мать: Захарова Марфа Ивановна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Захаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агрипена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Захаров Захар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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