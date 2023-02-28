Захаров Василий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Захаров Стефан Тарасович
Мать: Захарова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агрипена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно