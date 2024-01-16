Колосова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Колосова Меланья Родионовна
Отец ребёнка: Колосов Родион Евстафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колосов Родион Евстафьевич
д. Подволочье
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно