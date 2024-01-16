Колосова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Колосова Меланья Родионовна

Отец ребёнка: Колосов Родион Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Иван Родионович

Отец ребёнка: Колосов Родион Евстафьевич

д. Подволочье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Родион Евстафьевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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