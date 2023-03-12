Злобнова Анастасия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1993
Отец: Володин Валерий
Мать: Мельник Людмила Павловна
Рождение ребёнка
15.12.2014
Сын: Злобнов Степан Евгеньевич
Отец ребёнка: Злобнов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
08.02.2016
Дочь: Злобнова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Злобнов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
08.02.2019
Отец ребёнка: Злобнов Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно