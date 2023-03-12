Злобнова Анастасия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобнова Анастасия Валерьевна

Злобнова Анастасия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1993

Отец: Володин Валерий

Мать: Мельник Людмила Павловна

Рождение ребёнка
15.12.2014

Сын: Злобнов Степан Евгеньевич

Отец ребёнка: Злобнов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
08.02.2016

Дочь: Злобнова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Злобнов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
08.02.2019

Сын: Злобнов Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: Злобнов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобнов Евгений Александрович