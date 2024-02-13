Пиндюр Мелания Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиндюр Мелания Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1845

Сын: Пиндюр Корнилий Василиев

Отец ребёнка: Пиндюр Василий Василиев

Остаповка, Чернігівська область
Родился в селе Остаповка у крестьянина коллежского регистратора Степана Васильева Высоцкого Василия Василиева Пинд.ра и жены его Мелании Петровой, воспреемники села Остаповки козак Иван Иванов Борисе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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