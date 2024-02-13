Пиндюр Мелания Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1845
Отец ребёнка: Пиндюр Василий Василиев
Остаповка, Чернігівська область
Родился в селе Остаповка у крестьянина коллежского регистратора Степана Васильева Высоцкого Василия Василиева Пинд.ра и жены его Мелании Петровой, воспреемники села Остаповки козак Иван Иванов Борисе... Показать все
Смерть
Неизвестно