Чернигина (Плетнева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плетнев Василий
Мать: Плетнева Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Александр
Отец ребёнка: не указан
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселкова Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2019