Чернигина (Плетнева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигина (Плетнева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плетнев Василий

Мать: Плетнева Марья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Александр

Отец ребёнка: не указан

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселкова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2019
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