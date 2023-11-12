Кудрявцева Наталия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1852
Дочь: Кудрявцева Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.10.1853
Дочь: Кудрявцева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.01.1856
Дочь: Кудрявцова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.05.1858
Сын: Кудрявцов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.08.1859
Дочь: Кудрявцова Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.04.1862
Сын: Кудрявцев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно