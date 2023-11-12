Кудрявцева Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Наталия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1852

Дочь: Кудрявцева Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1853

Дочь: Кудрявцева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1856

Дочь: Кудрявцова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1858

Сын: Кудрявцов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1859

Дочь: Кудрявцова Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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