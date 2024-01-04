Денисова (Селезнева) Екатерина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1839 ст.
Бракосочетание
31.10.1855 ст.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Денисов Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич
Рождение ребёнка
17.01.1867
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич
Рождение ребёнка
24.02.1869
Дочь: Денисова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич
Рождение ребёнка
29.07.1871
Дочь: Денисова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич
Рождение ребёнка
09.11.1874
Сын: Антон
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно