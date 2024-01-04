Денисова (Селезнева) Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Селезнева) Екатерина Прокопьевна

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

22.11.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1839 ст.

Отец: Селезнев Прокопий Иванович

Мать: Селезнева Анна Никитична

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
31.10.1855 ст.

Муж: Денисов Дмитрий Евсеевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Денисов Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич

Рождение ребёнка
17.01.1867

Сын: Денисов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич

Рождение ребёнка
24.02.1869

Дочь: Денисова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич

Рождение ребёнка
29.07.1871

Дочь: Денисова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Денисов Дмитрий Евсеевич

Рождение ребёнка
09.11.1874

Сын: Антон

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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