Шибаева Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева Ефросинья Павловна

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шибаев Егений Петрович

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шибаева Васса Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шибаева Анисия Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шибаева Устинья Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шибаев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Шибаева Парасковия Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Щибаева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шибаева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шибаев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шибаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шибаева Анна Петровна

Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаев Петр Михайлович

Смерть
1826
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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