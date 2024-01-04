Шибаева Ефросинья Павловна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шибаева Васса Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шибаева Анисия Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шибаева Устинья Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Шибаева Парасковия Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Щибаева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шибаева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шибаев Иван Петрович
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шибаева Анна Петровна
Отец ребёнка: Шибаев Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826