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Шатунова Ирина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шатунов Терентий Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шатунов Ларион Григорьев

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Шатунов Григорий Афанасьев

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Григорий Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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