Филатова (Верховенко) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Верховенко) Екатерина Филипповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1901

Муж: Филатов Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1902

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1904

Дочь: Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: Любовь Афанасьевна

Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно