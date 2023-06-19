Филатова (Верховенко) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1901
Рождение ребёнка
28.09.1902
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1904
Дочь: Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Любовь Афанасьевна
Отец ребёнка: Филатов Афанасий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно