Захарова (Бочкарева) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Бочкарева) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Евгений Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Артем Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Петрович

Смерть
Неизвестно