Берегалов Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берегалов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берегалов Пётр Прокопьевич
Мать ребёнка: Берегалова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берегалов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Берегалова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берегалова ?
Смерть
Неизвестно