Пелишенко Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
14.08.1923
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
02.07.1926
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович
Рождение ребёнка
20.06.1928
Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно