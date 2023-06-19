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Пелишенко Мария Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

23.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
14.08.1923

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
02.07.1926

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович

Рождение ребёнка
20.06.1928

Сын: Пелишенко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Пелишенко Яков Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Яков Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно