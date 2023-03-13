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(Яковлева) Екатерина
(Яковлева) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1891
Пол
Женский
Отец
Яковлевъ Петръ
1865 г.р.
Мать
Яковлева (Юрина) Александра
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1891
Отец:
Яковлевъ Петръ
Мать:
Яковлева Александра
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