(Яковлева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Яковлева) Екатерина

(Яковлева) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1891

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1891

Отец: Яковлевъ Петръ

Мать: Яковлева Александра