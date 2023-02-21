Полежаев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1943