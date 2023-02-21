Полежаев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаев Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Борисовна

Смерть
1943
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