Копылова -- Евросинья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Копылов Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Копылов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Копылова Анисия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Копылова Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Копылова Ольга Лаврентьевна
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Копылова Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Копылов Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно