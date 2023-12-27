Копылова -- Евросинья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова -- Евросинья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Копылов Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Копылов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Копылова Анисия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Копылова Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Копылова Ольга Лаврентьевна

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Копылова Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Копылов Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Копылов Лаврентий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Лаврентий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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