Мостепаненко Софья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостепаненко Софья Владимировна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

13.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2012

Отец: Мостепаненко Владимир Николаевич

Мать: Мостепаненко Лилия Борисовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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