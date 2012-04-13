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Мостепаненко Софья Владимировна
Мостепаненко Софья Владимировна
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
13.04.2012
Пол
Женский
Отец
Мостепаненко Владимир Николаевич
1977 г.р.
Мать
Мостепаненко (Щёкина) Лилия Борисовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2012
Отец:
Мостепаненко Владимир Николаевич
Мать:
Мостепаненко Лилия Борисовна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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