Филатов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818
Отец: Филатов Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1838
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Извекова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
14.02.1841
Сын: Филатов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
11.04.1853
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
10.05.1858
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Резниченко Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
27.07.1863
Дочь: Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно