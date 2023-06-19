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Филатов Яков Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1818

Отец: Филатов Михаил Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1838

Жена: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Извекова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
14.02.1841

Сын: Филатов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
11.04.1853

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
10.05.1858

Сын: Филатов Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Резниченко Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
27.07.1863

Дочь: Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Филатова Ксения Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно