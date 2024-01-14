Морозова -- Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова -- Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1830

Дочь: Морозова Марфа Логиновна

Отец ребёнка: Морозов Логин

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Логин

Смерть
Неизвестно
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