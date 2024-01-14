Морозова -- Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1830
Дочь: Морозова Марфа Логиновна
Отец ребёнка: Морозов Логин
Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Логин
Смерть
Неизвестно