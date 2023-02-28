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Мамаев Фёдор Васильевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Мамаев Василий Игнатьевич

Мать: Мамаева Евдокия

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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