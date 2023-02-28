Мамаев Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Мамаев Василий Игнатьевич
Мать: Мамаева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1856