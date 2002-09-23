Кригер Алан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКригер Алан

Кригер Алан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.2002

Отец: Кригер Борис

Мать: Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close