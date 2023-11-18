Фещенко (Богинская) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Богинская) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фещенко Наталья Петровна

Отец ребёнка: Фещенко Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фещенко Юлия Петровна

Отец ребёнка: Фещенко Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Петр Алексеевич

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