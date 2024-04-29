Волков Николай Аполлонович 18.04.1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волков Николай Аполлонович

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Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

18.04.1795

Дата смерти

29.03.1858

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1795

Отец: Волков Аполлон Андреевич

Мать: Волкова (Кошелева) Маргарита Александровна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Змиева (Волковa) Анна Николаевна

Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
25.07.1825

Сын: Волков Лев Николаевич

Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
06.03.1834

Дочь: Бутурлина (Волкова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
19.12.1837

Дочь: Von Knorring (Волкова) Аглая Николаевна

Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна

Смерть
29.03.1858
г. Москва, Российская Империя

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