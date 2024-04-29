Волков Николай Аполлонович
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения18.04.1795
Дата смерти29.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1795
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Змиева (Волковa) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1825
Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
06.03.1834
Дочь: Бутурлина (Волкова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1837
Дочь: Von Knorring (Волкова) Аглая Николаевна
Мать ребёнка: (Оболенская) Екатерина Андреевна
Смерть
29.03.1858
г. Москва, Российская Империя