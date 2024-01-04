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Милюк Мария Родионовна

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1941

Отец: Милюк Родион Николаевич

Мать: Милюк Анна Пантелеевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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