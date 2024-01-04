Милюк Мария Родионовна
Место рождения
Дата рождения?.10.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1941
Отец: Милюк Родион Николаевич
Мать: Милюк Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
19.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.09.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно