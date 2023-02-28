Бикбов
Место рождения
Дата рождения1725
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Рабига Бикбовова
Мать ребёнка: Уразя Ишеева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Рахима Бикбовова
Мать ребёнка: Уразя Ишеева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дусей Бикбовов
Мать ребёнка: Уразя Ишеева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Радига Бикбовова
Мать ребёнка: Уразя Ишеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Аксолтан Бикбовова
Мать ребёнка: Уразя Ишеева
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно