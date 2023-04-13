Артеменко Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1863
Сын: Артеменко Никифор Эммануилович
Отец ребёнка: Артеменко Эммануил Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Артеменко Федор Эммануилович
Отец ребёнка: Артеменко Эммануил Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Артеменко Герасим Эммануилович
Отец ребёнка: Артеменко Эммануил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно