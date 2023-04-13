Артеменко Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1863

Сын: Артеменко Никифор Эммануилович

Отец ребёнка: Артеменко Эммануил Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Артеменко Федор Эммануилович

Отец ребёнка: Артеменко Эммануил Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Артеменко Герасим Эммануилович

Отец ребёнка: Артеменко Эммануил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артеменко Эммануил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно