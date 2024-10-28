Мамина Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Мамин Роман Ефимович
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Рождение ребёнка
С 1883 по 1884 ст.
Сын: Мамин Петр Ефимович
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Короткова (Мамина) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Сын: Мамин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мб Стрельникова (Мамина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Рождение ребёнка
20.12.1889 ст.
Дочь: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович
Никольское, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1917