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Мамина Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Мамин Роман Ефимович

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
С 1883 по 1884 ст.

Сын: Мамин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мамин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Короткова (Мамина) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Мамин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мб Стрельникова (Мамина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Рождение ребёнка
20.12.1889 ст.

Дочь: Ларионова (Мамина) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Мамин Ефим Андреанович

Никольское, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1917

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