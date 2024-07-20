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Чамоков Каплан

Место рождения

Кабехабль, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кабехабль, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чамоков Рамазан Капланович

Мать ребёнка: Чамокова Рабет Шучатовна

Кабехабль, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
28.10.?

Дочь: Чамокова Зарема Каплановна

Мать ребёнка: Чамокова Рабет Шучатовна

Кабехабль, Шовгеновский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чамокова Рабет Шучатовна

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