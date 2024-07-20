Чамоков Каплан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чамоков Рамазан Капланович
Мать ребёнка: Чамокова Рабет Шучатовна
Рождение ребёнка
28.10.?
Дочь: Чамокова Зарема Каплановна
Мать ребёнка: Чамокова Рабет Шучатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чамокова Рабет Шучатовна