Бочковар Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочковар Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочковар Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Бочковар Вячеслав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочковар Эдуард Вячеславович

Отец ребёнка: Бочковар Вячеслав Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочковар Вячеслав Степанович

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