Бочковар Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочковар Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Бочковар Вячеслав Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочковар Эдуард Вячеславович
Отец ребёнка: Бочковар Вячеслав Степанович
Бракосочетание
Неизвестно