Ушакова Агафья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ушакова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ушакова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич