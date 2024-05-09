Ушакова Агафья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Агафья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ушаков Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ушаков Федор Федорович

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ушаков Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ушакова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ушакова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Прокопьевич

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