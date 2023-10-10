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Бут Исаак Иванович
Бут Исаак Иванович
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Место рождения
Кривая Лука
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бут Иван Иванович
1780 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Бут Иван Иванович
Мать:
?
Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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