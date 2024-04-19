Ванюкова Варвара Кондратиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ванюков Борис Мартемьянов
Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ванюков Александр Мартемьянов
Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ванюков Николай Мартемьянов
Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович
Смерть
Неизвестно