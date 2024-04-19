Ванюкова Варвара Кондратиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюкова Варвара Кондратиевна

Ванюкова Варвара Кондратиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Мартемьян Федорович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ванюков Борис Мартемьянов

Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ванюков Александр Мартемьянов

Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ванюков Николай Мартемьянов

Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ванюков Иван Мартемьянов

Отец ребёнка: Ванюков Мартемьян Федорович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.