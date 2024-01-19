Армянинова (Багдерина) Прасковья Евсеевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
01.11.1864 ст.
01.11.1864 01.11.1864 женский Прасковья с. Старый Пьяный Бор временно обязанный крестьянин Евсей Петрович Багдерин Екатерина Герасимовна с. Старый Пьяный Бор временно обязанный крестьянин Григорий Его... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.
Сын: Армянинов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
03.04.1888 04.04.1888 мужской Георгий с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Дмитрий Евдокимович Армянинов ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.
Дочь: Армянинова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
01.10.1889 01.10.1889 женский Пелагея с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Никита Ефимович Армянинов и со... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1891
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
23.08.1891 25.08.1891 мужской Иван с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Василий Евсеевич Багдерин и солда... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
01.10.1893 03.10.1893 мужской Петр с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Никита Ефимович Армянинов и солда... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1896 ст.
Сын: Армянинов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
12.04.1896 14.04.1896 мужской Георгий с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Захар Кириллович Армянинов и с... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
07.06.1897 08.06.1897 мужской Федор с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор уволенный в запас армии унтер офицер Василий Евсеевич Б... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Дочь: Армянинова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
25.02.1900 26.02.1900 женский Евдокия с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор уволенный в запас армии унтер офицер Василий Евсеевич... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1901 ст.
Дочь: Армянинова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
08.09.1901 09.09.1901 женский Анна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Дмитрий Ефимович Армянинов и крес... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Тверитина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.
Дочь: Армянинова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
30.08.1906 01.09.1906 женский Елизавета с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянина собственника Ивана Федоровича Армянинов... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1909 ст.
Дочь: Армянинова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Армянинов Иван Федорович
26.06.1909 27.06.1909 женский Ольга с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Федорович Армянинов Прасковья Евсеевна с. Старый Пьяный Бор крестьянин собственник Иван Иванович Армянинов и того ж... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно