Васильев Анатолий Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1974
Дочь: Жужукова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Васильева Елена Валериановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Васильева Елена Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно