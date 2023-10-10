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Горбунов Филип Авраамович

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
29.10.1889

Жена: Горбунова Анна Федосиевна

поручители на свадьбе Козьма Родионов Романов Яков Федостев Карев
Рождение ребёнка
29.09.1891

Дочь: Пелагея Филиповна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Федосиевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1891

Дочь: Устиния Филиповна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Федосиевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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