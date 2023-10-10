Горбунов Филип Авраамович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1889
поручители на свадьбе Козьма Родионов Романов Яков Федостев Карев
Рождение ребёнка
29.09.1891
Дочь: Пелагея Филиповна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Федосиевна
Рождение ребёнка
29.09.1891
Дочь: Устиния Филиповна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Федосиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно