Абрамова-Ветрова (Заботкина) Анна Григорьева
Место рожденияс.Рождествено Калужской губ.
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
с.Рождествено Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1873
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1880
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно