Абрамова-Ветрова (Заботкина) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова-Ветрова (Заботкина) Анна Григорьева

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Место рождения

с.Рождествено Калужской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Заботкин Григорий Стефанов

Мать: Заботкина Дарья Петрова

с.Рождествено Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Абрамов Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов-Ветров Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
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