Балашова Ксения Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Ксения Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2011 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2018

Отец: не указан

Мать: Балашова Ева Артемовна

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