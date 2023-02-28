Мубаракшин Ахметша Мубаракшевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1908
Дата смерти15.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908
Отец: Мубаракша Гайнетдинов
Мать: Махижамал
Рождение ребёнка
25.09.1934
Дочь: Гайнанова Рая Ахметшиновна
Мать ребёнка: Мубаракшина Фатыма Нигматулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мубаракшина Фатыма Нигматулловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.09.1965