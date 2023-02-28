Мубаракшин Ахметша Мубаракшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракшин Ахметша Мубаракшевич

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.05.1908

Дата смерти

15.09.1965

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908

Отец: Мубаракша Гайнетдинов

Мать: Махижамал

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1934

Дочь: Гайнанова Рая Ахметшиновна

Мать ребёнка: Мубаракшина Фатыма Нигматулловна

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мубаракшина Фатыма Нигматулловна

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.09.1965
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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