Устинов Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Устинов Никита Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Устинов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Устинова Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Устинова Аксинья Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Устинов Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Устинова Аксинья Васильевна
Смерть
1889