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Устинов Василий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Устинов Никита Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Устинов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Устинова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Устинов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Устинова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Устинов Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Устинова Аксинья Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1889
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